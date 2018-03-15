15 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает судьям Конституционного суда вести активную преподавательскую работу в вузах, особенно на юридических специальностях, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании с судьями обсуждалось формирование конституционно ориентированного правосознания в современных условиях. Глава государства согласился с тем, что "зерна" этого процесса должны вбрасываться человеку еще в школе. Однако особый акцент Президент сделал именно на работе в вузах. "Хотелось бы, чтобы вы хотя бы в наших основных вузах преподавали и наблюдали за тем, что там происходит. Вы классные специалисты, авторитетные. Вас студенты будут слушать. Заодно вы почувствуете, на каком же уровне и что в конце концов мы преподаем будущим юристам. У нас очень много проблем, и я лично с ними сталкиваюсь частенько, рассматривая те или иные вопросы, контролируя их. У нас очень много проблем среди практикующих юристов", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства привел в качестве примера процесс реформирования в Академии управления. "Вот в этой части, а это большая сфера деятельности государственных служащих, просто хотим "перелопатить" академию, готовить там тех, кто завтра нужен государству, кто умеет управлять. Отобрать этих людей. А во-вторых, учить их надо тому, что им нужно, начиная от иностранного языка, чтобы свободно мог общаться (завтра кто-то из них министр, вице-премьер, премьер), и заканчивая в том числе даже не знаниями, а правосознанием. И лучше их (судей Конституционного суда. - Прим. БЕЛТА) этот сегмент никто не выстроит", - обратил внимание Президент.

Он отметил, что вопрос совершенствования образовательного процесса важен для всех вузов, в частности, в вопросах программ, пособий, подготовки, подбора преподавателей. "Потому что сегодня говорят: вот, зарплата преподавателям… А с другой стороны, за что платить? Живого то ничего нет. Вот с айтишниками столкнулись, я говорю: посмотрите на вузы. Приходят, за голову берутся, говорят: мы готовы деньги платить и даже подбирать будем преподавателей, чтобы они нам готовили специалистов, потому что то, что есть в вузах, - вчерашний день. Вот и плати зарплату. Но и мы в этой части виноваты. Мы должны этот процесс толкнуть", - сказал глава государства.

"Мы как-то за школу уцепились, что-то там делаем. Вроде бы и что-то сделали. Я вижу это по тому, как я "учусь" сейчас в этой школе, прохожу по новой ее (речь о внимании к учебе младшего сына. - Прим. БЕЛТА). Но к вузам мы не подошли. Надо готовить новых специалистов. А что касается юриспруденции, в этой части хотелось бы тоже, чтобы члены Конституционного суда эту работу вели. Если для этого надо какое-то нормативно-правовое регулирование, пожалуйста, вносите предложение, формализуем", - резюмировал Президент.-0-