18 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Молдову. Белорусский борт номер один приземлился в Международном аэропорту Кишинев, передает корреспондент БЕЛТА.

У трапа самолета главу государства встречали министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич, генеральный секретарь Аппарата Президента Молдовы Руслан Флоча.

Александр Лукашенко встретится сегодня с Президентом Молдовы Игорем Додоном. Переговоры пройдут в государственной резиденции главы молдавского государства в формате один на один и расширенном составе с участием членов делегаций. Основной их темой станет развитие белорусско-молдавского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Международный аэропорт Кишинев находится в 13 км от центра молдавской столицы и является основным аэропортом страны. Пропускная способность терминала, построенного в 1970 году и реконструированного в 2000-м, - 750 пассажиров в час. В среднем из аэропорта выполняется 25 рейсов в день.

В 2017 году воздушная гавань обслужила 1,6 млн пассажиров, что почти на 45% больше показателя предыдущего года. В общем объеме пассажиропотока доля молдавских авиакомпаний составила практически 60%.-0-