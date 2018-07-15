Лукашенко прибыл в Москву, где посетит финал чемпионата мира по футболу

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу. Самолет главы белорусского государства совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщает БЕЛТА.
Президент Беларуси посетит финал мундиаля по приглашению Президента России Владимира Путина.
Как ранее сообщалось БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря главы белорусского государства Наталью Эйсмонт, Александр Лукашенко, как и многие другие болельщики, внимательно следил за событиями на чемпионате - матчами группового этапа и особенно на стадии плей-офф. Президент в том числе высоко оценил результаты игры хозяев турнира - российской сборной, которая очень хорошо показала себя. "И в целом, по мнению главы государства, по ходу чемпионата многие команды показали первоклассный футбол. В каждом матче присутствовала интрига, вне зависимости от регалий игроков и ранга фаворитов. Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд", - отмечала пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос БЕЛТА о том, за команду какой страны Александр Лукашенко будет болеть во время финального матча, Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Президент прежде всего будет болеть "за красивый и результативный футбол".
В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии. Накануне, 14 июля, в матче за бронзу победу одержала сборная Бельгии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2898 BYN
|2.286 BYN
|2.3 BYN
|USD
|1.9706 BYN
|1.968 BYN
|1.973 BYN
|RUB
|3.1632 BYN
|3.15 BYN
|3.17 BYN