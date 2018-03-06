Лукашенко примет участие в торжественном открытии Дворца гимнастики в Минске

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет сегодня участие в торжественном открытии Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Дворец гимнастики), который расположился на проспекте Победителей в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александру Лукашенко доложат о выполнении его поручений по строительству спортивного комплекса, затем он ознакомится с функциональными возможностями центра.

Ожидается, что в открытии Дворца гимнастики примут участие известные олимпийские чемпионки Беларуси и России и другие знаменитые атлеты, в том числе президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов.

Решение о строительстве Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике было принято Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Активная фаза работ началась в октябре 2016 года. Комплекс для художественной гимнастики включает в себя два больших тренировочных зала, два зала для групп начальной подготовки, четыре зала хореографии, зал аэробики, а также бассейн, две сауны, тренажерный зал, солярий, кафе, гостиничный блок на 18 мест, кардиозону, кабинет физиотерапии, массажный кабинет, процедурные помещения и комнаты отдыха для спортсменок и тренеров, административный блок.-0-