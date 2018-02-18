18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах в местные Советы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства принял участие в голосовании на участке №1 Веснянского избирательного округа №39 Центрального района Минска, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры.

Всего на выборах предстоит избрать 1 309 местных Советов (18 тыс. 111 депутатов). Для участия в выборах зарегистрировано 22 тыс. 289 кандидатов в депутаты. По сравнению с предыдущими избирательными кампаниями в местные Советы политические партии проявили себя более активно.

Из числа зарегистрированных кандидатами в депутаты женщины составляют 49,1%, граждане до 30 лет - 5,3%, депутаты действующего созыва - 46,5%. Среди социальных групп, как и прежде, наиболее широко представлены работники образования, культуры, науки, здравоохранения, сельского хозяйства, государственных органов, промышленности, транспорта, строительства.

По сравнению с предыдущими выборами количество претендентов на депутатские места фактически не изменилось, а среднее число кандидатов на избирательный округ незначительно увеличилось. Традиционно самый большой конкурс зафиксирован в столице: на одно место в Минский городской Совет депутатов - 4,4 человека. При этом в областные Советы депутатов - 2,3 человека, районные - 1,3, сельские - 1,2 и поселковые - 1,1.-0-

Лукашенко рассказал, за кого голосовал на выборах в местные Советы "У нас тайное голосование, не говорят, за кого. Но должен вам намек сделать: за действующего человека, который работает и приносит пользу нашему государству. Это главный мотив для меня как Президента, и другого мотива, наверное, быть не может", - заявил Александр Лукашенко.