26 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Верительные грамоты Президенту Беларуси вручили послы Замбии, Италии, Республики Кипр, Республики Конго, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, Узбекистана, Эквадора.

Глава государства отметил, что в нынешнем году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений с Узбекистаном. "Дорожим узами дружбы, связывающими белорусский и узбекский народы. Приветствуем решение нашего многолетнего партнера открыть в Минске полноценное дипломатическое представительство. Это важный и своевременный шаг, демонстрирующий нацеленность на всестороннее углубление диалога", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что выстраивание поистине добрососедских и равноправных отношений с Польшей - одна из приоритетных задач отечественной дипломатии, Польша - наш сосед, соседей не выбирают. "Нас сближают не только совместная граница, экономическое сотрудничество, межличностные контакты, но и общая ответственность за стабильность и безопасность в нашем регионе. Необходимо придать нашему взаимодействию устойчивый и последовательный характер. Мы к этому готовы", - заявил Президент.

Годы успешного сотрудничества по широкому спектру направлений связывают Беларусь с Италией. "Нам всегда удавалось решать любые задачи в атмосфере открытости и доверия. Убежден, что активный политический диалог, реализация совместных экономических проектов, взаимодействие в культурной и научной сферах всецело отвечают интересам наших народов", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди

Беларусь также заинтересована в развитии отношений с Кипром по всем вопросам двусторонней и глобальной повестки дня. "У нас уже достигнуты неплохие показатели в торговле услугами. Пришло время подумать над совместными проектами в банковском деле, в сферах информационно-коммуникационных технологий и туризма. Благо, что резервы для этого имеются", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Кипра в Беларуси Леонидис Маркидис

Он приветствовал послов из государств Азии, Латинской Америки и Африки, отметив, что взаимодействие с их странами представляет для Беларуси особый политический и безусловный экономический интерес.

Так, в последние годы сформированы необходимые механизмы для предметной и полноформатной работы с Пакистаном. "Мы ожидаем успешного осуществления совместных проектов в различных отраслях промышленности, здравоохранении, а также в области подготовки кадров", - заявил белорусский лидер.

Беларусь открыта для активизации разнопланового сотрудничества с Непалом. "Располагая значительным индустриальным и образовательным потенциалом, можем оказать содействие развитию вашего государства", - предложил Александр Лукашенко.

"Наша страна внимательно наблюдает за обновлением Мьянмы. Полагаем, что откроются новые возможности и перспективы для расширения контактов в различных сферах", - отметил глава государства.

Одним из ключевых партнеров Беларуси в Южной Америке является Эквадор. "Нас сближают созвучные приоритеты внутренней и внешней политики, социально-экономического развития. Мы готовы предпринять необходимые шаги для того, чтобы двусторонние отношения в кратчайшие сроки вышли на качественно новый уровень и служили для других государств образцом дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - заявил он.

Александр Лукашенко также отметил, что аккредитация послов Замбии и Конго призвана помочь найти новые точки соприкосновения и придать отношениям должную динамику, особенно с учетом взаимодополняемости экономик.-0-

Александр Лукашенко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Замбии в Беларуси Шедрек Чингембу Лувита