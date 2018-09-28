Лукашенко призывает СНГ к единству в условиях разрушения сложившейся системы международной торговли

28 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает к единству и совместным действиям внутри СНГ на фоне разрушения сложившейся системы международной торговли. Об этом он заявил сегодня в Душанбе на саммите Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что неизменным приоритетом членства Беларуси в СНГ остается укрепление экономического сотрудничества. При это он отметил, что мировые рыночные отношения все больше теряют признаки цивилизованного взаимодействия между странами. "Мы видим, как с подачи Запада безапелляционно, в одностороннем порядке разрушается создаваемая десятилетиями система международной торговли. Использование неправовых механизмов превращается в норму и ставит наши экономики в уязвимое положение", - сказал белорусский лидер.

"Только сообща мы сможем успешно противостоять этим новым вызовам. С одной стороны, мы должны объединить усилия для совместной защиты интересов на глобальном рынке. С другой - активизировать взаимную торговлю и инвестиции, расширять промышленную кооперацию. В целом ответить консолидацией и повышением роли Содружества как регионального игрока", - заявил Александр Лукашенко.

Президент с сожалением констатировал, что у сторон в СНГ отсутствует общее видение и генеральный план развития Содружества. Не удалось до конца сформулировать теоретическую модель и создать практическую стратегию экономической интеграции наших стран.

"В рамках адаптации Содружества к современным реалиям мы приступили к ревизии Концепции дальнейшего развития СНГ. Предлагаю поручить правительствам обновить в данном документе экономический блок, - сказал глава государства. - Он может стать идеологической основой для более полного использования научно-производственного и инвестиционного потенциала в рамках Содружества. Необходимо разумно увязать это с разработкой Стратегии экономического развития СНГ на период после 2020 года".

По словам Александра Лукашенко, и в концепции, и в стратегии следует закрепить современные ориентиры, определить общие точки экономического роста. "Считаю, что нашей Межпарламентской ассамблее также необходимо плотно подключиться к данной работе", - добавил глава государства.-0-