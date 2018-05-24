Лукашенко призывает средние и малые страны не играть роль статистов в мировой политике

24 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Средние и малые страны не должны играть роль статистов в мировой политике. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"В силу непримиримости позиций ключевых игроков именно средние и малые страны получают уникальную возможность инициировать предложения по диалогу и мерам доверия. Необходимо ею воспользоваться, а не играть роль статистов или союзников по военно-политическим блокам, таким как НАТО или ОДКБ, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Нужно в хорошем смысле нарушить монополию диалога по этим вопросам только между большими странами".

Более ответственную позицию следовало бы занять и НАТО, считает Президент. "Многие проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня, были вызваны расширением НАТО на восток", - заметил глава государства.-0-