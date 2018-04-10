Лукашенко: проблема тунеядцев есть не только в Беларуси, но и других странах

10 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Проблема тунеядцев есть не только в Беларуси, но и других странах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, глава государства отметил, что с решением подобной проблемы сталкиваются и в других государствах, к примеру, в России. Президент также подчеркнул, что основная суть декрета №1 в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.

Александр Лукашенко констатировал, что около полумиллиона человек трудоспособного возраста в стране не работают. В их числе и те, у кого проблемы с законом. Получается, что государство берет на себя оплату услуг (образовательные, медицинские, жилищно-коммунальные) тех, кто не работает.

"Вот что главное - заставить их работать. И это была моя идея, мне ее никто не подсказывал", - отметил глава государства, говоря об инициировании декрета №1.-0-