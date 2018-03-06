Лукашенко провел встречу с Кабаевой во Дворце Независимости

6 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с российской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча состоялась во Дворце Независимости после торжественного открытия в Минске Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Дворца гимнастики), где присутствовала и именитая россиянка.

Алина Кабаева

Александр Лукашенко и Алина Кабаева в ходе примерно полуторачасовой беседы подробно обсудили последние события в спорте с акцентом на художественную гимнастику.

Для спортсменки также провели краткую экскурсию по Дворцу Независимости.-0-