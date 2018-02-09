Лукашенко: работа сельчан самая тяжелая, но и самая интересная

9 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает работу в сельском хозяйстве самой тяжелой, но и самой интересной. Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения наград лучшим работникам аграрной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"В моей жизни посчастливилось немало лет работать непосредственно на селе. Я не скажу, что я выдающийся аграрий, как некоторые тут считают, не только в Беларуси, но и в мире. Никакой я не аграрий. Я - деревенский человек. Это гораздо шире, чем аграрий, - отметил глава государства. - Потому что когда мы говорим о деревне, об укладе села, мы говорим о людях, о взаимоотношениях этих людей, о социуме в деревне. Об отношении людей к труду. Это гораздо шире. Извините за нескромность, но в этом я специалист, а не только и не столько в том, как сеять, убирать, хранить. Вы это, почти все в этом зале, лучше меня умеете делать".

"В своей жизни, став Президентом и до этого, я видел очень многое. Я попробовал в своей жизни очень многое. Но самые прекрасные мои годы - это работа на селе. Поверьте, это самый тяжелый труд, это самая сложная и тяжелая профессия. Потому что, особенно руководителю, фермеру, надо знать все. Там все живое - почва, растения, животные, люди. Там надо знать и ветеринарию, и агрономию, быть инженером… Это самые многогранные люди, которые занимаются сельских хозяйством", - считает Александр Лукашенко.

"Самая прекрасная и интересная работа у вас. Потому что она самая тяжелая. И результаты этой работы вы видите почти каждый день - надоив, собрав, получив приплод. Ни одна профессия не дает такого шанса человеку - видеть каждый день результат труда", - подчеркнул белорусский лидер.

"Надо донести молодежи это. Каждому донести, чтобы они понимали, - сказал он. - Тем не менее наша молодежь должна понимать, что ее ждут там и самая интересная работа там".

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси удалось переломить в сознании людей несколько негативное отношение к деревенской жизни.

Глава государства также подчеркнул необходимость быть готовыми к происходящим трансформациям на селе, приходу новых технологий. "Роботы в сельском хозяйстве - это реальная жизнь во многих странах. Мы не только уже присматриваемся к этому, но и начинаем осваивать. Сначала в животноводстве", - отметил Президент.

Он напомнил, что, начиная свою профессиональную политическую жизнь, интуитивно предвидел: без деревни нет страны и государства. "Деревню надо беречь как зеницу ока. Потому что это основа нашей жизни. Деревня всегда не только кормила, но и спасала нацию от вырождения. Так было и в Беларуси. Поэтому наша задача - сохранить село", - заявил белорусский лидер.-0-