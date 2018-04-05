5 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на новую ступень в развитии БЕЛТА. Об этом он заявил сегодня при назначении Ирины Акулович генеральным директором агентства, передает корреспондент БЕЛТА.

Гендиректором БЕЛТА назначена Ирина Акулович Ирина Борисовна Акулович родилась в 1974 году в Могилеве. Окончила Могилевский государственный педагогический институт имени А.А.Кулешова.

"Если будут какие-то проблемные вопросы и прочее, вы с Президентом часто будете сталкиваться. Вы напрямую скажите или через пресс-секретаря, главу Администрации. Но хотелось бы, чтобы вы не просто поддержали тот тренд, который был задан Жуком (предыдущим генеральным директором БЕЛТА Дмитрием Жуком. - Прим. БЕЛТА) до вас, но чтобы мы еще на ступеньку поднялись повыше. Думаю, у вас получится. И хорошо, что вы пришли снизу. Это очень хорошо. Вы этот нерв народный чувствуете острее, чем даже я, хотя сталкиваюсь постоянно с людьми", - сказал глава государства.

"Не скажу, что это уже такая тяжелая у вас ноша. Хотелось бы, чтобы это был какой-то очередной этап, чтобы, откровенно вам скажу, мы посмотрели на вашу работу здесь, потому что в Могилеве - это одно. А когда сюда попадаешь - совсем другое, - отметил Александр Лукашенко. - Тем более, это средство массовой информации. И критики будет тут сейчас… Вы услышите то, что о себе раньше не знали. Это надо спокойно воспринимать".

"Политику государства и Президента вы знаете. Коль идете на эту должность, значит, поддерживаете ее. И дело тут не в Президенте, а в той политике, которую мы должны уже с вами вместе с сегодняшнего дня осуществлять, чтобы сохранить страну, ее независимость и суверенитет. Сделать так, чтобы это была наша земля, наших детей и наших внуков, всех тех, кто сегодня на ней живет", - добавил белорусский лидер.-0-