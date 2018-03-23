Лукашенко рассчитывает на позитивное развитие отношений с Россией во время нового президентского срока Путина

23 марта, Мцхета /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на позитивное развитие белорусско-российских отношений во время нового президентского срока Владимира Путина. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня в интервью представителям грузинского телевидения, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я ожидаю всегда позитива. С Президентом Путиным мы разговаривали сразу же после выборов. И мы естественно затронули какие-то вопросы на злобу дня, которые надо решать и которые, может быть, даже не президентов вопросы. Но мы их обсуждали", - сказал Александр Лукашенко.
Что касается общего контекста отношений с Россией и перспектив их развития, у Президента Беларуси в этом плане нет сомнений. "У меня добрые отношения с Президентом (Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА). Если вопросы возникали и где-то накапливались, не было того случая, чтобы мы не разрулили ситуацию. К сожалению, накапливают вопросы и министры, и правительства с двух сторон. Тогда нам приходится подключаться. К сожалению. Этого быть не должно. И мы часто об этом говорим на наших совместных белорусско-российских мероприятиях, что министры и правительства должны все-таки решать вопросы и не выталкивать их на верхний уровень. Но это жизнь, никуда от этого не денешься", - констатировал глава государства.
Он добавил, что вопросы в белорусско-российских отношениях возникают, и связаны они с конкуренцией, развитием рыночной экономики. Но в сфере политики подобных проблем между сторонами нет.-0-
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