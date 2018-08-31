Лукашенко рассчитывает на расширение белорусско-киргизского сотрудничества

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с национальным праздником - Днем независимости, сообщили БЕЛТА в
"За прошедшие десятилетия, опираясь на исторические узы дружбы, наши страны значительно продвинулись по пути развития всего комплекса двусторонних отношений, наладили эффективное взаимодействие в рамках интеграционных структур", - говорится в сообщении.
Александр Лукашенко уверен, что совместными усилиями Беларусь и Кыргызстан продолжат наращивать потенциал двустороннего сотрудничества, расширять политический, экономический и культурный диалог в интересах народов обеих стран.
Глава государства пожелал лидеру Кыргызстана крепкого здоровья, благополучия, успехов в ответственной государственной деятельности, а киргизскому народу - счастья и процветания.-0-
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