Лукашенко рассчитывает на расцвет белорусско-российских отношений в период работы Бабича

10 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что время работы Михаила Бабича в должности посла России в Беларуси станет периодом расцвета двусторонних отношений. Об этом он заявил сегодня на встрече с российским дипломатом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в самом начале встречи отметил, что обычно в этом случае говорят что-то важное или протокольное. "Но, наверное, было бы смешно, если бы я ограничился каким-то протокольным заявлением или высказыванием", - сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что до назначения Михаила Бабича на должность посла были различные рассуждения на этот счет, публикации в СМИ. "Наверное, реагируя на то, что сказано и написано. Сказать, что там нет правды какой-то доли, будет нечестно. Если сказать, что там есть правда, тоже будет нечестно. Каждая группа людей, которые интересуются белорусско-российскими отношениями, пыталась проецировать через личность посла… Тем более вы знаете, что очень долго работал прежний посол, тема не была актуализирована в Беларуси. А тут назначение нового посла. И в силу наших отношений с Российской Федерацией через личность вашу пыталась (та или иная группа людей. - Прим. БЕЛТА) что-то высказать", - заметил глава государства.

"Скажу откровенно, что больше было негатива. Так вот самое главное, что я хотел сказать публично: не дождутся! И, честно скажу, я хотел бы, чтобы ваш период работы в посольстве нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Если вы на это настроены, а у меня именно такое впечатление, что вы настроены именно на такую работу, считайте, что у нас так и получится. Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, его уверенность в этом следует из разговора с Президентом России Владимиром Путиным. "Я это не скрываю - мы обсуждали, притом неоднократно вашу кандидатуру. Президент очень много мне рассказывал. И мы очень твердо договорились, что, наделяя посла России дополнительными полномочиями (а они очень масштабны, в белорусско-российских отношениях, прежде всего в сфере экономики, чего прежде не бывало), Президент России обращает внимание всех, что Беларусь - это наиважнейшая сегодня страна, с которой Россия будет выстраивать отношения", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что недавно говорил, реагируя на разного рода высказывания и даже поведение российских властей, что Россия боится и не хочет потерять Беларусь. "И я бы точно так, будучи в руководстве России, себя вел и переживал за Беларусь, с кем она будет. Или она повернет на Запад, как некоторые писаки, особенно в России, это обсуждают. И наши, как я говорю, "плявузгают" тут постоянно. Или же она будет вместе со своей братской Россией, - сказал Президент. - Вы знаете, прямо скажу, мне поворачивать туда-сюда, наверное, не к месту. Мне - Президенту, который уже один раз повернул от ярого национализма и других антироссийских вопросов, проведя референдум в Беларуси, когда народ определялся. И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения".

Глава государства подчеркнул, что и сейчас народ Беларуси видит в России близкого союзника. "Страну и народы России, которые всегда придут на помощь при необходимости. Тем же мы будем отвечать и Российской Федерации", - заверил белорусский лидер.

"Незыблемо одно, и вы это знаете, - мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса. В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего Президента России этого не слышал, и прошлого, первого Президента России", - заявил Александр Лукашенко.

"Думаю, мы выстроим нормальные отношения. Но я хочу, чтобы вы об этом услышали из моих уст публично, как я вижу наши отношения с Российской Федерацией. Я бы очень хотел, чтобы период Михаила Викторовича (Бабича) на зло всем злопыхателям, которые высказывали свою позицию, мы сделали таким, которым бы гордились и мои, и ваши дети", - резюмировал белорусский лидер.

В свою очередь Михаил Бабич отметил, что за пока небольшой период работы в Беларуси у него сложилось ощущение, что он находится здесь достаточно давно. "Потому что с первых дней ощутил и внимание, и желание всех коллег сделать так, чтобы период вхождения в обстановку был как можно более коротким и эффективным. Эффективность - это то, какой темп вы с Владимиром Владимировичем задали нам. Потому что частота, глубина и системность ваших встреч, даже за последние полтора месяца, не дает нам расслабляться. Этот темп мы стараемся наполнить реальным содержанием", - сказал посол.

Белорусско-российские отношения находятся на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений межгосударственного взаимодействия: политики, экономики, социальной сферы и культуры. Россия является основным торговым партнером Беларуси. По итогам 2017 года товарооборот составил $32,4 млрд и по сравнению с 2016 годом увеличился на 23,5%. Объем товарооборота за январь-август 2018 года составил $23,36 млрд, увеличившись к уровню аналогичного периода прошлого года на 14,5%. В 2017 году на долю России приходилось $3,7 млрд, или 38,1% общего объема привлеченных за этот период в Беларусь иностранных инвестиций.-0-