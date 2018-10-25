Лукашенко рассчитывает на сохранение позитивной динамики развития сотрудничества Беларуси и Вьетнама

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с избранием на должность Президента этой страны. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Рассчитываю на сохранение высокого уровня диалога и доверия между нашими странами, а также позитивной динамики развития сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что богатый опыт государственного руководителя и политический авторитет Нгуен Фу Чонга будут способствовать дальнейшему прогрессу и процветанию Вьетнама.
Президент Беларуси пожелал главе Вьетнама крепкого здоровья, счастья и успехов на ответственной должности.-0-
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