Лукашенко: развитие в Беларуси многопартийной системы прежде необходимо закрепить конституционно

15 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Развитие в Беларуси многопартийной системы прежде необходимо закрепить конституционно. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня на встрече с судьями Конституционного суда, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о возможности в будущем обсуждения тех или иных изменений в Конституцию, Президент привел в качестве примера острые дебаты по вопросу создания в стране полноценной многопартийной системы. В частности, озвучиваются предложения создать крупную партию на базе "Белой Руси", чтобы она была выразителем интересов. "Я категорически против, чтобы это была провластная партия, чтобы там все начальники сидели, - заметил белорусский лидер. - Идет этот разговор. Кто-то говорит - время, надо что-то снять с власти, передать в партии, надо кадровые вопросы решать и прочее. Все это правильно. Кто-то говорит, что не время".

"Я считаю, что не с этого надо начинать. Надо впереди поставить "лошадь". Надо Конституцией закрепить, если мы к этому готовы. Если мы готовы сегодня к этим беспрерывным дебатам. Если мы готовы создать настоящую многопартийную систему, - заявил Александр Лукашенко. - Нам надо начинать с Конституции и там прописывать жестко эту многопартийную систему, какова роль партий. Ибо мы в обществе породим эту драку. Поэтому надо очень аккуратно".

Глава государства также констатировал, что численный состав многих партий в настоящее время крайне низкий.

Обращаясь к судьям Конституционного суда, он подчеркнул высокую степень ответственности при разработке тех или иных предложений по изменению Конституции. "Там ничего личного не должно быть. Там все должно быть нацелено на то, что завтра нас не будет, а останутся наши дети и внуки, и какое мы общество, на основании какой Конституции предложим сформировать. Боль ваша должна быть обращена к детям и внукам. И никакой там не должно быть "групповщины". Мы от этого всего должны уйти и смотреть вперед", - сказал Президент.

Он отметил, что судьи Конституционного суда - это специалисты высокого класса, от них хотелось бы большей отдачи для страны. "Я не зря сказал о Конституции. Это не завтрашнего, не сегодняшнего дня проблема", - считает Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава государства отметил, что в случае возникновения в будущем необходимости по изменению Конституции будут нужны какие-то наработки. "А вдруг жизнь перед нами поставит вопрос, может быть, не ребром, но сложится ситуация, что надо быстро, в течение года, выдать на-гора новую Конституцию, положить народу на стол - голосуйте (я сторонник только всенародного референдума), а у нас наработок не будет", - предположил белорусский лидер.

В этой связи он считает необходимым постепенно вычленить группы, которые будут заниматься анализом и разработкой возможных предложений. "Группки эти вычлените и предложите, может быть, даже и вариант какой-то Конституции. Тогда мы сядем, надо - создадим конституционную комиссию, чтобы это было красиво, со всех слоев подтянем людей, обсудим эти варианты после того, как проработаем. И это действительно будет величайший вклад Конституционного суда в разработку новой Конституции или ее изменений. Все равно к этому придем", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-