Лукашенко руководству спортотрасли: впереди у нас главный экзамен - Европейские игры

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Перед спортивной отраслью Беларуси стоят очень серьезные задачи. На этом акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед нами стоят серьезные задачи. До следующих зимних Олимпийских игр менее 4 лет. А уже через два года будут летние. Раскачиваться некогда. Надо определить тренеров, спортсменов, и сегодня уже дошлифовывать спортсменов к летней Олимпиаде. И начинать готовить по зимним видам спорта к Олимпиаде в Пекине", - сказал глава государства.

"Впереди у нас главный экзамен - 2019 год и Европейские игры. Если мы еще дома опозоримся, народ этого нам не простит", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также напомнил о предстоящем в 2021 году домашнем чемпионате мира по хоккею с шайбой, потребовав за оставшийся срок принять необходимые меры для качественной подготовки команды.

Александр Лукашенко отметил и недавние кадровые изменения в спорте, в том числе назначение нового министра. Ранее приступили к работе новые первый вице-президент НОК и ректор университета физкультуры. "Запрягайтесь и вперед. Не оглядывайтесь", - потребовал он.

"Самое главное - мы сегодня расставили все акценты. Ответственные определены. И я очень прошу обеспечить безусловное выполнение данных поручений. Исполните все, как мы договорились. И тогда у нас как минимум наполовину будет меньше проблем в спорте", - уверен белорусский лидер.

Глава государства также коснулся вопроса формирования тренерского состава по разным видам спорта, достойной оплаты труда соответствующих специалистов. "Не забывайте, что у него (тренера. - Прим. БЕЛТА) есть семья, личные интересы. Сегодня все живут в рынке. Поэтому тренер должен иметь нормальную зарплату, к нему должно быть нормальное отношение. Определяйтесь по тренерам и кого будете готовить по спортсменам - и вперед", - напутствовал глава государства.-0-