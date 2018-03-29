Лукашенко: сало - самый лучший допинг

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Питание спортсменов - одна из важнейших составляющих их правильной подготовки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с тем глава государства заметил, что эти вопросы не всегда правильно регулируются диетологами, тренеры также не следят за спортсменами. "Как они будут выступать? Это же ненормально, - сказал Президент. - Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Нормальное питание для спортсменов - это вопрос номер один".

"Вот сало - это самый лучший белорусский допинг", - добавил Александр Лукашенко.

На встрече главы государства с чемпионами Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане обсуждались нюансы подготовки белорусских атлетов, анализировалось их выступление на крупнейших стартах четырехлетия и других соревнованиях, рассматривались различные предложения по улучшению условий для тренировок, закупке и производству необходимого инвентаря. Особое внимание было уделено взаимодействию тренеров со спортсменами. Президент отметил, что все эти вопросы будут подробно обсуждены на готовящемся совещании по развитию зимних видов спорта.-0-