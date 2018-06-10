Лукашенко: саммит ШОС звучит гораздо мощнее встречи G7

10 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. Cаммит Шанхайской организации сотрудничества звучит гораздо мощнее встречи стран "Большой семерки". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином в Циндао, передает корреспондент БЕЛТА.
"Трудная работа, которую вы провели, стоит того, потому что результат мероприятий в Циндао потрясающий, и он будет иметь свои последствия. Я посмотрел международные новости. Не знаю, случайно или нет, параллельно идет встреча "семерки". Я вам должен сказать, что наше мероприятие в рамках ШОС гораздо мощнее звучит", - заявил Александр Лукашенко.
Президент констатировал, что во всех СМИ цитируются заявления глав государств с саммита и двусторонних переговоров, которые состоялись на его полях.-0-
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