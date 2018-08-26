Лукашенко считает Трампа неординарным политиком, хоть и не во всем его поддерживает

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает Президента США Дональда Трампа неординарным политиком, хоть и не во всем его поддерживает. Об этом белорусский лидер заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что тематика взаимоотношений с США и происходящих в этой стране процессов поднималась во время его встречи с Президентом России Владимиром Путиным 22 августа в Сочи. "Я был инициатором этого вопроса. Я очень, можно так сказать, тщательно расспрашивал своего коллегу о том, что происходит с их точки зрения - России - в Соединенных Штатах Америки. Тем более я не скрывал и не скрываю, что я ведь очень сильно болел за Дональда Трампа. И публично несколько раз высказывался о ходе предвыборной кампании в США в пользу фактически Дональда Трампа", - отметил белорусский лидер.

"Дональд Трамп действительно проамериканский. Для большинства общества. Но кого-то в элите не устраивает. И, к сожалению, там общество расколото на две части. Поскольку и демократы, и республиканцы примерно наполовину раскололи общество США, - констатировал Александр Лукашенко. - В Соединенных Штатах Америки большая часть общества, особенно снизу, которая не является сегодня безмолвной, поддерживает Дональда Трампа. Но элите, какой-то части, особенно демократической, не нравится поведение Трампа. Да, он неординарный политик. Такого еще не было, чтобы крупнейшая страна в мире и ее президент так активно действовал, и притом такими нестандартными методами".

"Я не во всем его поддерживаю. Тем более, может, я чего-то недопонимаю. Естественно, некоторые вопросы скрыты от всех нас, и от меня в том числе. Но воевать со всем миром, в том числе в торговле... Наверное, это не совсем правильно. Но, я еще раз подчеркиваю, не все мы, наверное, знаем, что там существует и что происходит", - заявил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко высказал мнение, что если Дональд Трамп отойдет от этой жесткой риторики, то "очень многое выиграет для Соединенных Штатов Америки". "И он прав. Недавно сказал, правда, оправдываясь (мне это не нравится): "Вот, если мне импичмент объявят, то все беднее станут". Какой импичмент? Надо работать и надо бороться за свои идеи", - сказал Президент Беларуси.

Он при этом добавил, что в США происходит много чего непонятного для обывателя и даже для политиков. "Мы очень много уделили внимания обсуждению этих вопросов в контексте российско-американских отношений и, естественно, их влияния на Беларусь. И я Президенту Путину благодарен за высказанную точку зрения по ситуации в мире, и прежде всего ситуации в Соединенных Штатах Америки и воздействия этой ситуации на мир в целом", - отметил Александр Лукашенко.-0-