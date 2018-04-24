Лукашенко считает возможным вернуться к вопросу предоставления земельных участков в пригородах

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможным вернуться к рассмотрению вопроса предоставления земельных участков в пригородах. Такую точку зрения глава государства высказал, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

По законодательству граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право стать на очередь получения земельного участка в любом районом или сельском исполнительном комитете, причем даже в нескольких местах одновременно. Сейчас в пригородных районах сложилась ситуация, когда граждане, постоянно проживающие в этой местности, практически лишены возможности получить земельный участок для строительства жилого дома, так как подавляющее большинство очередников - из другой местности. В районах, которые более отдалены от города, такой проблемы нет. В связи с этим депутат поинтересовался мнением Президента о том, стоит ли предоставлять местным жителям какие-либо преференции.

В этой связи Александр Лукашенко отметил, что в Минском районе в этом плане введены определенные ограничения. "Наверное, специфика этих районов есть, не зря же мы в Минском районе особые правила ввели", - сказал он.

При этом Президент обратил внимание, что человек, работая в этой местности, особенно в сельском хозяйстве, на предприятиях, может изъявить желание остаться здесь, построить дом. "Надо посмотреть на цели и сделать какие-то, наверное, исключения. Если из Бреста приехал работать в вашем хозяйстве и ваш (местный житель. - Прим. БЕЛТА) хочет работать, ну чем они отличаются? Они пользу будут приносить. Может быть, дать преимущество кому-то или сделать исключение", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что необходимо проанализировать, где именно есть такие проблемы, и принимать соответствующие решения в каждой индивидуальной ситуации. "А если вопрос стоит с трудоустройством или потребностью в рабочей силе, особенно на селе или на предприятии каком-то, должны быть какие-то преимущества. Давайте вместе подумаем, где и какие преимущества предоставить", - подчеркнул Президент.-0-