Лукашенко сменил руководителей Академии управления, БГУИР и БрГТУ

22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня кадровые решения в отношении руководителей ряда вузов страны, передает корреспондент БЕЛТА.
Геннадий Пальчик, работавший в должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси, назначен на должность ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Глава государства дал согласие на назначение Вадима Богуша ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. До настоящего времени он занимал пост первого замминистра образования.
Президент также согласовал назначение Александра Драгана ректором Брестского государственного технического университета, который был деканом машиностроительного факультета этого вуза.-0-
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