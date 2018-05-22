Лукашенко сменил руководителей Академии управления, БГУИР и БрГТУ

22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня кадровые решения в отношении руководителей ряда вузов страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Пальчик, работавший в должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси, назначен на должность ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Президент: в Академии управления необходимо полностью перевернуть систему образования "Что касается Академии управления, отдыхать там не получится. Там надо полностью перевернуть систему образования. Надо определиться, прежде всего, чего мы хотим от Академии управления", - сказал Президент.

Глава государства дал согласие на назначение Вадима Богуша ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. До настоящего времени он занимал пост первого замминистра образования.

Президент также согласовал назначение Александра Драгана ректором Брестского государственного технического университета, который был деканом машиностроительного факультета этого вуза.-0-