Лукашенко согласовал назначение нового начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира

1 июня, Дивин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение нового начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Данную структуру возглавит Юрий Тертель, который до настоящего времени являлся начальником Отдельной службы активных мероприятий или так называемого пограничного спецназа. Он присутствовал сегодня на мероприятии во время посещения главой государства пограничной заставы "Дивин" в Кобринском районе.

Обращаясь к Юрию Тертелю, Александр Лукашенко подчеркнул, что в госинспрекции необходимо навести железный порядок.

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