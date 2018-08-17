Лукашенко: сотрудничество Беларуси и Габона отвечает интересам народов обеих стран

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Габонской Республики Али бен Бонго Ондимбу и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен, что налаживание плодотворного белорусско-габонского сотрудничества отвечает интересам наших народов", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что Габон достиг значительных успехов в решении актуальных вопросов социально-экономического развития и благодаря конструктивной внешней политике пользуется высоким авторитетом в Центральной Африке и за ее пределами.
Александр Лукашенко пожелал Али бен Бонго Ондимбу здоровья, счастья и осуществления планов, а жителям Габона - мира и благополучия.-0-
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