Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область

22 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Могилевскую область, сообщает БЕЛТА.

В Шкловском районе глава государства посетит организации, входящие в структуру холдинга "Купаловское". Президенту доложат о том, как реализуются задачи по созданию эффективного интегрированного объединения с полным циклом производства, переработки и реализации продукции на основе современных технологий на базе сельхозорганизаций Шкловского района.

Поручение по созданию агрохолдинга Президент дал еще в ноябре 2016 года во время одной из рабочих поездок в регион. Холдинг "Купаловское" зарегистрирован 4 июля 2017 года. В его состав входят ООО "Купаловское" - управляющая компания холдинга", ЗАО "Большие Славени", ОАО "Амкодор-Шклов" и ОАО "Новогородищенское".

Во время рабочей поездки речь также пойдет о ходе заготовки кормов в Шкловском районе, Могилевской области и Беларуси в целом, вопросах социально-экономического развития региона.-0-