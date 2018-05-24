Лукашенко: современные международные отношения напоминают ситуацию перед Первой мировой

24 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Современные международные отношения напоминают ситуацию перед Первой мировой войной. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Крупным геополитическим игрокам пора задуматься о состоянии современных международных отношений, которые уж очень напоминают ситуацию перед Первой мировой войной, - сказал глава государства. - В числе ее причин Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "зыбкость фундамента" отношений между великими державами, а также "отсутствие воли и инструментов для формирования доверия и мирного баланса интересов". Тот период он охарактеризовал как "ужасающую историю несостоятельности элит, в том числе военных и дипломатических".

Александр Лукашенко считает, что некоторые политики уже забыли и ужасы Второй мировой войны, закончившейся не так давно.

"Великие державы, призванные быть надежными гарантами стабильности, сегодня не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов. С одной стороны, они говорят о важности сохранения архитектуры современной безопасности, а с другой - не оставляют попыток обойти вето в Совбезе ООН", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко выразил обеспокоенность прежде всего отсутствием гарантий недопущения масштабного вооруженного конфликта, пусть даже непреднамеренного. В условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций в мире принципиальные противоречия между государствами накапливаются и принимают острую форму.

"На авансцену вновь выходит стратегическое соперничество, конкуренция между ведущими странами. Снова, пусть и под благовидными предлогами, они делают ставку на силу, в том числе военную, как один из видов продвижения своих интересов. Прямое и косвенное нарушение международного права, пренебрежение им становится пугающей практикой, которая оправдывается аналогичными действиями оппонентов", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что между Западом и Россией набирают обороты санкционное и информационное противоборство, торговые войны. Нагнетается ситуация между США, ЕС и Россией, во что вовлекают и Китай. Активно раскручивается маховик гонки вооружений.

Президент отметил, что важнейшим отличием сегодняшней ситуации является непредсказуемость, когда даже так называемые красные линии уже никого не останавливают.

Кроме того, наряду с беспрецедентным ростом терроризма и числа региональных конфликтов, мощными социально-экономическими дисбалансами, фундаментальными угрозами демографического и экологического характера появляются новыми "мутировавшие" вызовы. В частности, глава государства упомянул электронные и цифровые методы, которые используются в политической борьбе и медиапространстве, кибервоздействие, ставшее фактором всеобщей уязвимости.

"Даже большой спорт, включая Олимпийские игры, бывшие некогда символом примирения, вновь становится разменной монетой в политических играх. Мы даже успели забыть о таком виде противостояния", - сказал Президент.-0-