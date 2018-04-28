Лукашенко ставит задачу к концу пятилетки снизить инфляцию до 3-4%

28 апреля, Житковичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3-4% в год. Об этом он заявил сегодня на совещании в Житковичском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси сейчас нет основания для роста цен. "Только одна причина - чтобы в карман торгашам больше положить. Не надо этого допускать. Контролируйте", - сказал Президент.
"В этом году 5-6% мы должны по стране иметь инфляцию. В следующем - 4-5%. Мы должны выйти на 3-4%. Не надо 1,5%, как в Европе или в Америке. Потому что инфляция - это тоже чья-то заработная плата. И мы еще не настолько сегодня нащупали рыночным образом ту цену, при которой будет рентабельной та или иная продукция. Поэтому пускай будет 3-4% к концу пятилетки", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко также обратил внимание на важность конкуренции в торговле, чтобы не было монополизма. При этом он подчеркнул, что у него нет политики клановости, все должны работать по понятным правилам и в равных условиях.-0-
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