Лукашенко ставит задачу повышать роль Беларуси в региональной и международной политике

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Необходимо повышать роль Беларуси в региональной и международной политике. Такую задачу глава государства Александр Лукашенко поставил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мировое сообщество увидело способность Минска реализовать значимые проекты. Повышение роли Беларуси в региональной и международной политике - это общая стратегическая задача, которую должны решать сообща МИД и другие заинтересованные министерства, ведомства и предприятия", - заявил глава государства.

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