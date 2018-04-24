Лукашенко ставит задачу повышать роль Беларуси в региональной и международной политике

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Необходимо повышать роль Беларуси в региональной и международной политике. Такую задачу глава государства Александр Лукашенко поставил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мировое сообщество увидело способность Минска реализовать значимые проекты. Повышение роли Беларуси в региональной и международной политике - это общая стратегическая задача, которую должны решать сообща МИД и другие заинтересованные министерства, ведомства и предприятия", - заявил глава государства.
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