10 июля, Белыничский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует немедленно заняться развитием Белыничского района. Соответствующую задачу глава государства поставил сегодня во время посещения района, передает корреспондент БЕЛТА.

"По Белыничскому району мы договорились: к концу 2020 года все должно быть сделано. Никакой бешеной помощи не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что социально-экономические показатели в районе упали, за что жестко раскритиковал работу районной и областной власти, а также членов правительства, ответственных за область.

По мнению Президента, району необходимо ориентироваться на опыт колхоза "Родина", где создано успешное производство благодаря инновационным подходам к работе и хозяйственному отношению к делу. В этой связи Александр Лукашенко попросил председателя СПК Александра Лапотентова, который уже более 35 лет возглавляет колхоз, оказать содействие председателю райисполкома в развитии района и организации прибыльных производств.

"В чем-то мы поможем, но не рассчитывайте, что сюда кто-то что-то будет вваливать: у нас достаточно направлений, где мы вваливать должны и видеть будущее, перспективы", - обратил внимание глава государства.-0-

Лукашенко подарил Geely Atlas коллективу белыничского колхоза "Родина" Этих наград труженики колхоза удостоены за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и достижение высоких производственных показателей.

От оплаты коммуналки до стипендии школьникам - как мотивируют работников в белыничском колхозе "Родина" Средняя зарплата в колхозе в 2017 году составила Br927, в этом году она повысилась до Br973 и продолжает расти.

Фото Андрея Стасевича