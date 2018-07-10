10 июля, Белыничский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует немедленно заняться развитием Белыничского района. Соответствующую задачу глава государства поставил сегодня во время посещения района, передает корреспондент БЕЛТА.
"По Белыничскому району мы договорились: к концу 2020 года все должно быть сделано. Никакой бешеной помощи не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства констатировал, что социально-экономические показатели в районе упали, за что жестко раскритиковал работу районной и областной власти, а также членов правительства, ответственных за область.
По мнению Президента, району необходимо ориентироваться на опыт колхоза "Родина", где создано успешное производство благодаря инновационным подходам к работе и хозяйственному отношению к делу. В этой связи Александр Лукашенко попросил председателя СПК Александра Лапотентова, который уже более 35 лет возглавляет колхоз, оказать содействие председателю райисполкома в развитии района и организации прибыльных производств.
"В чем-то мы поможем, но не рассчитывайте, что сюда кто-то что-то будет вваливать: у нас достаточно направлений, где мы вваливать должны и видеть будущее, перспективы", - обратил внимание глава государства.-0-
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