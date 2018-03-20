Лукашенко требует от госструктур не оставаться в стороне от раскрутки молодых талантов

20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Государственные структуры не должны оставаться в стороне от раскрутки молодых талантов. Такое требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил сегодня на встрече с творческой молодежью, которая проходит в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Понимаю, что в искусстве и шоу-бизнесе пришло время менеджеров и продюсеров, которые зажигают звезды. Но государственные структуры тоже не должны оставаться в стороне. Министерствам культуры, информации и образования, а также телевидению, радио, печатным изданиям надо еще активней подключаться к поиску и раскрутке молодых талантов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент привел в пример песенный конкурс "Евровидение", о котором в Беларуси много говорят. "Это, конечно, популярное, красивое телешоу, и представить Беларусь достойно на нем важно. У нас же превратили его в событие века, а тем временем наши артисты оперы и балета, музыканты-виртуозы, народные коллективы блистают на лучших мировых сценах. Зарубежная публика их знает и ценит. Но какие имена широко известны в нашей стране? И что мы сделали для этого?" - спросил глава государства.

А ведь в Беларуси любят классическое искусство, отметил Александр Лукашенко. Проводимые в стране международные театральные форумы, фестивали звезд мировой оперы, балета, джазовые концерты проходят с аншлагами.

Особенно важно, считает Президент, переломить ситуацию, связанную с раскруткой молодых белорусских талантов, в Год малой родины. "Одаренные люди должны быть известны и востребованы прежде всего на своей земле. И если сами о себе не позаботимся, никто другой это не сделает. Желающих покритиковать нас достаточно и за пределами страны. Оставим им эту забаву. Себя начнем больше уважать, своих - ценить", - призвал глава государства.

Примером должны стать культура и искусство. Тем более белорусам есть чем гордиться, обратил внимание Александр Лукашенко. "И дня не хватит, если станем вспоминать всех гениальных людей, которых подарила миру Беларусь. Славу многих из них делят с нами европейские и заокеанские страны. Но главное, что истоки мастерства этих великих личностей здесь. Это она - наша родная земля - вдохновляет и дает силы", - заявил Президент.

"Да, наши блистают за границей, и мы, вроде бы, не всех их знаем. Но надо понимать, что, если бы они не зажглись здесь, они бы там не блестели и не блистали. Поэтому не надо забывать вот эту связь, - подчеркнул глава государства. - Не плохо, что они там блистают, плохо, что мы их узнаем оттуда, а не здесь сначала".

В то же время Александр Лукашенко отметил, что белорусские артисты должны быть известны и за рубежом. "Это лицо нашей страны, нашей Родины, нашей Беларуси. Оно должно быть красивым. А красивым его можете сделать только вы", - сказал он.-0-