Лукашенко требует внимательно соотносить необходимое и возможное при финансировании Вооруженных Сил

13 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Правительство должно внимательно соотносить необходимое и возможное при финансировании Вооруженных Сил. Такое требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние несколько лет была проделана существенная работа по поддержанию белорусских соединений и воинских частей в боеготовом состоянии. В армию поставляются новейшие разработки отечественного и мирового военпрома, организуется интенсивная боевая подготовка. Конечно, все это стоит больших денег. Правительству следует внимательно соотносить необходимое и возможное. Однако и перебоев в финансировании Вооруженных Сил быть не должно, особенно в отношении вооружения и оснащения", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом задачей Министерства обороны является приобретение самого необходимого, распределение средств с максимальной эффективностью и недопущение "размазывания" денег. "Предупреждаю министра обороны, и на это мною будет обращено особое внимание: все, что есть в армии (а в армии есть немало), начиная от стрелкового оружия, бронетехники и заканчивая летательными аппаратами и ракетами, должно быть в идеальном состоянии. Жалобы на то, что где-то шестеренки в танке или в БМП, БТР не хватает или где-то ствол поцарапан, не принимаются. Вы должны быть настоящими хозяевами и беречь имущество: это сегодня недешево стоит, а оно нам очень нужно", - отметил Президент.

Глава государства также обратил внимание, что реформирование Вооруженных Сил не должно выливаться в бесконечный процесс, подменяющий собой реальное развитие и укрепление армии. "Думаю, что проводимая в настоящее время проверка Вооруженных Сил позволит оценить реальное состояние их боевой готовности", - добавил он.

По словам Александра Лукашенко, в стране предприняты достаточно жесткие, но своевременные меры по развитию белорусского военно-промышленного комплекса. "К настоящему времени в Беларуси удалось создать, можно так сказать, креативный кластер в лице генеральных конструкторов и специалистов военных производств", - констатировал глава государства.

Белорусским специалистам, сказал Президент, удалось продвинуться в новых для них областях: ракетостроении, создании современных зенитно-ракетных комплексов, бронированной техники. А созданные ими высокоэффективные виды вооружений востребованы не только в республике, но и на внешних рынках. "Однако впереди еще немало предстоит сделать. Новые поколения вооружений, беспилотные комплексы, радиоэлектронные средства, робототехника - это неполный перечень того, над чем мы работаем и предстоит еще работать. Требуется и более активное внедрение в производственный цикл новейших разработок, сокращение сроков их доведения до серийного выпуска", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства поинтересовался у министра обороны и председателя Государственного военно-промышленного комитета, какие еще необходимы меры для развития Вооруженных Сил и укрепления военной безопасности государства в целом, какие есть проблемные вопросы, и как они будут решаться.-0-