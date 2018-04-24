Лукашенко: у Беларуси нет излишних геополитических амбиций, но нет и комплекса аутсайдера

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси нет излишних геополитических амбиций, но нет и комплекса аутсайдера. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы испытываем гордость за свою страну. Уважая все нации и государства, имеем полное право требовать такого же уважения к себе. Беларусь - европейская страна с добротной развивающейся экономикой, спокойной общественно-политической ситуацией, межконфессиональным миром и порядочной, ответственной внешней политикой. Мы никому не создаем проблем, а только помогаем их решать, если нас об этом просят", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что не всех успехи страны радуют. В мире очень часто, особенно в последнее время, роль государства пытаются принизить, свести ее лишь к надуманным вопросам соблюдения прав человека. Притом ставка делается на молодежь, подталкивая ее к противоправным действиям, сказал Президент.

"Но вся их подрывная деятельность бесполезна, когда видишь, как наша, к примеру, юная спортсменка уходит с подиума, слыша чужой гимн в свою честь. Когда наша талантливая девочка поправляет известного телеведущего, заставляя его правильно называть ее Родину. Таков истинный патриотизм. О нем не рассуждают, с ним живут в сердце", - заявил белорусский лидер. Он поблагодарил родителей и педагогов, воспитавших настоящих белорусов.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что это не первые и не последние ростки национального самосознания. "Для нас они самые дорогие, потому что зародились в чистых, искренних детских душах. Стали живым подтверждением того, что мы сделали это - создали сильное независимое государство", - сказал Президент.-0-