Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2018 год

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден план подготовки законопроектов на 2018 год. Соответствующий указ 10 января подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
В соответствии с планом, будут подготовлены и внесены в Палату представителей Национального собрания тридцать девять проектов законов. При этом шесть законопроектов являются принципиально новыми: проекты законов "О платежных услугах в Республике Беларусь", "О персональных данных", "Об электроэнергетике", "О радиационной безопасности", "Об охране и использовании болот (торфяников)" и "О судебно-экспертной деятельности".
Пять законопроектов составляют так называемый бюджетный пакет. В их числе проект закона "О республиканском бюджете на 2019 год".
Остальные законопроекты предусматривают корректировку действующего законодательства. Планируется внесение изменений в ряд кодексов, а также в законы "Об охране труда", "О трансплантации органов и тканей человека", "О хозяйственных обществах", "О географических указаниях", "Об аудиторской деятельности", "О дорожном движении", "О рекламе", "О естественных монополиях", "О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь", "О государственной службе в Республике Беларусь" и иные.
Кроме того, в 2018 году будут подготовлены и внесены Президенту на согласование две концепции проектов законов - "О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства" и "О предупреждении насилия в семье".-0-
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