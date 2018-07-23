Лукашенко уверен в достижении новых успехов в белорусско-египетском сотрудничестве

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха Саида Хусейна Халила аль-Сиси с национальным праздником - Днем Революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что созданные за последние годы условия для плодотворного сотрудничества позволят достичь новых успехов в политической сфере, торговле, промышленности, науке, культуре, туризме и других отраслях на благо обоих народов, а также в целях обеспечения мира, стабильности и прогресса", - говорится в поздравлении.-0-