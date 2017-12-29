Лукашенко в 2018 году планирует ряд визитов в страны американского континента

29 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2018 году планирует совершить ряд визитов в страны американского континента. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Мы точно побываем в Америке. Там у нас есть немало вопросов, нас приглашают минимум пять государств. И мы обязательно там должны побывать, чтобы прежде всего наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко уточнил, что визиты прорабатываются как в уже традиционные страны-партнеры, так и в другие.-0-