Лукашенко в 2018 году планирует ряд визитов в страны американского континента

29 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2018 году планирует совершить ряд визитов в страны американского континента. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
"Мы точно побываем в Америке. Там у нас есть немало вопросов, нас приглашают минимум пять государств. И мы обязательно там должны побывать, чтобы прежде всего наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко уточнил, что визиты прорабатываются как в уже традиционные страны-партнеры, так и в другие.-0-
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