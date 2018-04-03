Лукашенко: в аграрные вузы нужно отбирать абитуриентов, знакомых с жизнью села и производством

3 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В аграрные вузы нужно отбирать абитуриентов, знакомых с жизнью села и производством. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Президента, основная причина нарушений технологий в сельском хозяйстве - неумение и нежелание руководителей и специалистов организовать работу на должном уровне.

"Зачастую мы готовим специалистов, у которых нет никакого желания работать на селе. Такой выпускник через два года, принеся не столько пользы, сколько вреда хозяйству, уйдет в другие структуры. Правительство должно выстроить оптимальную систему. Для поступления в аграрные вузы необходимо ежегодно отбирать абитуриентов, знакомых с сельским укладом жизни и производством", - считает Александр Лукашенко.

Именно их нужно направлять на целевую подготовку в учреждения высшего и среднего специального образования, подчеркнул глава государства. "При этом я ставил перед вами задачу в лучших хозяйствах создать школы и направить туда по 10-15, а может быть, по 6-7 перспективных молодых ребят, которые увидят настоящее производство, к которому мы стремимся. Мы их дошлифуем за полгода, максимум за год. Необязательно, чтобы они там все время были, а на пиковых мероприятиях: посевная, уборочная, заготовка кормов, другие технологические приемы - они определят сами, где и сколько им быть. В каждой области должны были быть созданы такие школы. У нас таких предприятий достаточно", - считает Президент.

Претензии в вопросе подготовки кадров и к производственникам. "Вам как заказчикам кадров для села надо непосредственно участвовать в подготовке будущих работников. Организовать для них хорошую практику, дополнительное обучение с учетом потребности конкретного производства, создать необходимые условия в период учебы и на старте производственной деятельности", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко привел в пример IT-компании, которые готовы финансировать подготовку специалистов для своих нужд в государственных вузах. "Я что-то не услышал от вас таких предложений, - укорил Президент руководителей сельхозорганизаций.- Поэтому хочу услышать, как министр собирается вместе с губернаторами решать вопрос формирования стабильного кадрового корпуса для решения проблем села".

Глава государства также обратил внимание на частую смену руководителей и специалистов на сельскохозяйственных предприятиях. По его словам, соответствующие решения принимаются вместо того, чтобы помочь разобраться с причинами, тормозящими развитие хозяйств, и оказать им содействие. В 2017 году в сельскохозяйственных организациях отмечено 273 таких случая. В Гомельской области, к примеру, заменили каждого третьего руководителя.

"Заменили - наверное, надо было заменить. Но кадровая чехарда, когда в течение двух-трех лет‚ а иногда и одного года в хозяйстве меняется по несколько руководителей, как правило, завершается провалом. И никто за это не отвечает - ни председатель райисполкома, ни губернатор, ни помощник Президента - инспектор в области", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что кадровые вопросы не решить без повышения престижа труда на селе и совершенствования системы его оплаты. "Требовал и буду требовать своевременной выплаты заработка нашим работникам. Поставленная задача по повышению его уровня относится и к сельскохозяйственному сектору, а может быть, даже и прежде всего к нему. Не такие там богатые люди, а вкалывают больше, чем горожане. Но деньги, конечно, должны быть заработаны", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-