21 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит основой партнерства с ЕС торгово-экономические отношения. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выстраивая отношения с той или иной страной, объединением, мы с вами как опытные политики прекрасно понимаем, что лучше опережать какие-то события, лучше самим восстанавливать и устанавливать тесные и добрые отношения. Хуже, когда это происходит под давлением каких-то обстоятельств, событий. Поэтому нам надо целенаправленно, смело и открыто идти навстречу друг другу, без давления обстоятельств", - убежден глава государства.

Он также заметил, что Беларусь, "несмотря на определенные трудности, порой даже очень сложные, никогда не была препятствием для вашего продвижения на Восток, в Россию, Китайскую Народную Республику, может быть, даже в Японию". "Мы всегда были хорошим транзитным окном для Европейского союза, никогда не запрещали вашему бизнесу движение ваших товаров, рабочей силы, капитала в Беларусь и через Беларусь", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Наряду с этим Президент подчеркнул: "К сожалению, господин Хан, мы этого не видим со стороны Европейского союза. Я хочу, чтобы вы понимали: мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас. Это главная проблема и главный вопрос. Потому что торгово-экономические отношения, свобода, за которую Евросоюз радеет (в широком смысле этого слова - свобода для бизнеса, граждан) - это основополагающие принципы, на которых базируется то или иное государство".-0-