Лукашенко встретился с Патриархом Кириллом во Дворце Независимости

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает корреспондент БЕЛТА.

После двусторонней беседы с Патриархом Кириллом глава государства встретится с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.

Священный синод - один из высших органов церковного управления. Он состоит из председателя - Патриарха Московского и всея Руси, девяти постоянных и пяти временных членов - епархиальных архиереев.

Постоянными членами являются: по кафедре - митрополиты Киевский и всея Украины, Санкт-Петербургский и Ладожский, Крутицкий и Коломенский, Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Кишиневский и всея Молдовы, Астанайский и Казахстанский, глава Митрополичьего округа в Казахстане, Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, по должности - председатель Отдела внешних церковных связей и управляющий делами Московской патриархии.

Пять временных членов синода из числа епархиальных архиереев вызываются на полугодовую сессию поочередно, по старшинству архиерейской хиротонии - по одному от каждой из пяти групп, на которые поделены епархии.

С 2009 года Священный синод по инициативе Патриарха Кирилла стал проводить выездные заседания - там, где укажет Патриарх.

Белорусская православная церковь занимает ведущее место в религиозной жизни страны. Она объединяет 1 692 прихода, 15 епархий, 7 духовных учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств, 10 сестричеств, одну миссию. В Беларуси действует 1 631 православный храм, строится еще 209.

Высшим органом управления БПЦ является Синод, возглавляемый Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Он состоит из архиереев, управляющих православными епархиями. Заседания Синода БПЦ проходят, как правило, четыре раза в год.-0-

Лукашенко о ситуации в православии: раскол - это всегда плохо "К сожалению, наша Церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений. Порой наших неправильных поступков", - отметил белорусский лидер.