Лукашенко: вузам надо готовить специалистов с хорошо развитыми навыками предпринимателей

19 октября, Гродно /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусская система образования должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения со студентами гродненских вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Система образования должна поощрять инициативу, готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Это требование современного мира. Зачастую мы страдаем именно от того, что не умеем выгодно представить интересы и возможности нашей страны за рубежом", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что гродненские вузы являются интеллектуальным центром не только области, но и по отдельным направлениям - всей страны. "В этой связи надо, чтобы условия обучения были максимально приближены к реальным условиям будущей деятельности", - подчеркнул глава государства.

В Беларуси активно используется модель "Университет 3.0", работает по ней и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. "Результат этой программы - ваша сегодняшняя презентация. Конечно же, по тем направлениям, которые были представлены, она впечатляет", - отметил Александр Лукашенко.

Для государства важно вовремя заметить студентов с ярко выраженными лидерскими качествами, нацеленных на политическую карьеру, обратил внимание Президент. "Если вы будете ориентированы и на государственную службу, я буду это только приветствовать, - сказал он. - Управленческие навыки надо развивать. Для этого у нас существует Академия управления при Президенте. Сейчас мы формируем там целостную систему отбора претендентов на получение второго высшего образования. Я поручил, чтобы оставили небольшое место для того, чтобы могли и после средней школы там получать образование, но только самые талантливые и перспективные".

"Если управленцы, начиная от председателя райисполкома и заканчивая Президентом, будут толковыми, образованными, готовыми исполнять свои функции, страна будет нормальной. Подавляющее количество наших успехов зависит от того, какое управление. Поэтому буду очень рад, если у вас появится десяток-другой будущих госслужащих, управленцев. Мы готовы их принять в Академию управления, потому что это будет совершенно новое учебное заведение", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что достойных и готовых к госслужбе молодых людей в Беларуси будут всячески поддерживать.-0-