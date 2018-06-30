Лукашенко выпускникам: будьте сильными, верьте в себя, ставьте амбициозные цели

30 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования. В своем выступлении глава государства пожелал выпускникам быть сильными, верить в себя и ставить перед собой высокие и благородные цели, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы - дети современной, независимой Беларуси. И если к естественному стремлению достичь больших высот в своей карьере, улучшить свое материальное положение у вас добавится искреннее желание быть полезным своей Родине, то ее будущее - в надежных руках. Поэтому будьте сильными. Верьте в себя, хотя бы как я верю в вас. Обязательно ставьте высокие и благородные цели, и чем выше, тем лучше. Человек, живущий без цели, ничего не достигнет - ни успехов в карьере, ни материального положения, да и Родине он, наверное, мало будет полезен. Ставьте перед собой самые амбициозные цели. Искренне желаю, чтобы оправдались ваши надежды и ожидания от взрослой жизни", - сказал Александр Лукашенко.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканский бал выпускников вузов в Минске Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования проходит 30 июня в Минске.

Обращаясь к выпускникам, Президент отметил, что если до сих пор их труд конвертировался в оценки, то теперь он станет залогом благополучия, профессионального статуса и положения в обществе. "Комфортные стартовые условия для вас созданы. Согласитесь, для специалистов, еще не проявивших себя в профессии, получить первое гарантированное рабочее место - это высокое доверие. Вы это не понимаете и не поймете (оно трудно понимается, когда оно есть). Когда его нет - посмотрите на своих зарубежных сверстников - тогда вы поймете, что такое первое рабочее место, и сколько молодых людей себя не могут найти хотя бы за гроши, но чтобы быть полезными обществу. Эта гарантия означает, что государство дает вам первую рекомендацию. Все остальное зависит только от вас", - напутствовал белорусский лидер.

Глава государства также поблагодарил за труд преподавателей, ставших соавторами успеха своих студентов. "Не зря говорят, что учитель и ученик растут вместе. Вы действительно вместе прожили эти годы. Пройдя тернистый, но увлекательный путь в мир новых знаний, умений, опыта, стали мудрее и, я уверен, внутренне богаче. Теперь ваши дороги - преподавателей и студентов - расходятся. Вчерашних студентов педагоги и родители передают в руки самого строгого и требовательного учителя, имя которому - Жизнь, - сказал Александр Лукашенко. - Ее уроки нельзя повторить, не будет шанса пересдать экзамен, и даже ошибки не всегда получится исправить, как это бывало в школьные или студенческие годы. Настает время профессиональной деятельности, требующей серьезного и добросовестного отношения к труду".

"Потому что нет права на ошибку у педагога и врача. Люди доверяют им самое дорогое и ценное - детей и их здоровье. Недопустимы оплошности в деятельности юристов и спасателей, сотрудников милиции и военных. В их руках судьбы людей, а также мир и порядок в государстве. Работники реального сектора обеспечивают экономическую безопасность страны и благополучие соотечественников. Многое в жизни общества зависит от представителей СМИ, деятелей культуры, влияющих на мировоззрение человека и формирующих его эстетическое восприятие всей действительности. Выступая на мировых аренах, спортсмены поднимают не только личный рейтинг, но также имидж страны", - продолжил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что на практике любая деятельность всегда сопряжена с определенными рисками. "Такова взрослая жизнь - время решений и действий, обязывающих просчитывать все возможные последствия. Это и есть самостоятельность - та свобода, к которой так стремятся юные сердца. И она идет рука об руку с жесточайшей ответственностью. Это не мои требования, и даже не государства. Это требования самой жизни. Вам решать - брать ли этот груз с собой в дорогу или пойти по жизни налегке. Уверен, ваших знаний, умений, характера хватит, чтобы сделать правильный выбор", - сказал он.

Президент также призвал делать все вовремя, так как жизнь очень насыщенна. "Очень важно не отстать, чтобы эта круговерть вас не вовлекла, и вы не потеряли жизненные ощущения. Ключевое - делайте все вовремя. Если вы сегодня что-то не сделали и отложили на завтра, в этой круговерти вы уже это не сделаете. Делайте все вовремя, делайте ответственно, идя к своей цели и добиваясь этой цели", - пожелал глава государства.

На Республиканском балу выпускников Александр Лукашенко также вручил специальные листы об объявлении Благодарности Президента, памятные подарки и цветы лучшим выпускникам и преподавателям.

Благодарности Президента Беларуси объявлены преподавателям и студентам В числе удостоенных Благодарности Президента доцент кафедры технологии и методики преподавания Полоцкого госуниверситета Ирина Андреева, заведующий кафедрой ихтиологии и рыбоводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Николай Барулин и др.

Заведующий кафедрой инфокоммуникационных технологий БГУИР Виктор Цветков удостоен Благодарности Президента

В числе удостоенных Благодарности Президента заведующий кафедрой ихтиологии и рыбоводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Николай Барулин

Заведующая кафедрой пения Белорусской государственной академии музыки Татьяна Цыбульская удостоена Благодарности Президента

Выпускница энергетического факультета БНТУ Елена Богдан удостоена Благодарности Президента

Выпускник механического факультета Белорусского государственного университета транспорта Павел Буйленков удостоен Благодарности Президента

Выпускница Института социально-гуманитарного образования Белорусского государственного экономического университета Анна Занкевич удостоена Благодарности Президента

Для участников мероприятия подготовили красочную музыкально-развлекательную программу и насыщенное препати - белые лимузины, красная ковровая дорожка, кэнди-бар со сладостями, интерактивные фотозоны, селфи-зеркало с опцией дополненной реальности, аниматоры - все, что способствовало тому, чтобы участники бала с первой минуты могли почувствовать себя настоящими звездами. В основной части вечера - танцевальная программа, различные шоу и выступления известных белорусских артистов, которые также приехали поздравить выпускников.-0-