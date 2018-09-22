Лукашенко выразил соболезнования Ирану в связи с террористической атакой в Ахвазе

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Ирана Хасану Роухани, родным и близким погибших при террористической атаке в Ахвазе. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Беларусь всегда будет вместе с Ираном и международным сообществом в противостоянии экстремизму и в борьбе с проявлениями терроризма", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, а также мира и спокойствия стране.-0-
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