Лукашенко выразил соболезнования Ирану в связи с террористической атакой в Ахвазе

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Ирана Хасану Роухани, родным и близким погибших при террористической атаке в Ахвазе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь всегда будет вместе с Ираном и международным сообществом в противостоянии экстремизму и в борьбе с проявлениями терроризма", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, а также мира и спокойствия стране.-0-