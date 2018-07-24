Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожаров в Греции

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Греции Прокопису Павлопулосу в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными разрушительными пожарами в регионе Аттика. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вместе со всей Грецией мы скорбим по погибшим в результате этой трагедии, а также надеемся на выздоровление потерпевших", - говорится в соболезновании.
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил слова поддержки Президенту Греции и народу этой страны, а также пожелал скорейшего преодоления последствий стихии.-0-
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