Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожаров в Греции

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Греции Прокопису Павлопулосу в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными разрушительными пожарами в регионе Аттика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вместе со всей Грецией мы скорбим по погибшим в результате этой трагедии, а также надеемся на выздоровление потерпевших", - говорится в соболезновании.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил слова поддержки Президенту Греции и народу этой страны, а также пожелал скорейшего преодоления последствий стихии.-0-