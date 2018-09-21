Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Президента Вьетнама Чан Дай Куанга

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу в связи со смертью Президента этой страны Чан Дай Куанга, сообщили БЕЛТА в
Александр Лукашенко подчеркнул, что мир покинул выдающийся государственный и политический деятель, который посвятил жизнь самоотверженному служению своей стране и ее народу. "Уверен, что его стратегическое мышление и обстоятельное отношение к работе станут примером для будущих поколений", - отметил глава государства.
От имени белорусского народа и себя лично Президент выразил искренние соболезнования родным и близким Чан Дай Куанга, всему народу Вьетнама.-0-
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