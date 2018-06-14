Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Станислава Говорухина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ушел из жизни талантливый кинорежиссер, сценарист, актер, видный общественный и политический деятель. Станислав Сергеевич прожил богатую творческую жизнь, оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино", - говорится в соболезновании.
Президент подчеркнул, что Станислав Говорухин запомнится как человек глубоко мыслящий, неравнодушный и активный в своей гражданской позиции.
"В Беларуси Станислава Сергеевича высоко ценили и уважали за профессиональное мастерство и преданность своим идеалам", - отметил глава государства.-0-
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