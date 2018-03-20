Лукашенко высказал мнение, может ли перспективная творческая идея стать залогом для кредита в банке

20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с молодежью высказал мнение по поводу того, может ли перспективная творческая идея стать залогом для кредита в банке, передает корреспондент БЕЛТА.

Такой необычный вопрос главе государства задал один из студентов. "Я бы этого хотел. Можно попробовать, если у вас есть такая ценная идея, а перспективная идея принесет завтра деньги, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И для банка это очень важно, чтобы меньше было рисков".

Встреча с главой государства в Белорусском государственном молодежном театре длилась около четырех часов, она прошла в теплой дружественной обстановке. Каждый из присутствующих мог задать вопрос Президенту по волнующим его темам.-0-