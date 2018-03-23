23 марта, Мцхета /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался насчет перспектив урегулирования отношений между Россией и Грузией. Соответствующие заявления он сделал сегодня в интервью представителям грузинского телевидения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается ваших отношений - мы затрагивали и с президентом, и с премьер-министром отношения Грузии и России, - я уверен, если на то будет воля грузинского руководства, Владимир Путин эту проблему будет решать. Он же прекрасно понимает, что это не проблема между народами. Это проблема, которая должна быть решена на уровне властей. И я уверен, что если вы будете более настойчивы и открыты друг с другом в этом диалоге, проблема будет решаться", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также поделился мнением о том, что Президент России настроен решать проблемные вопросы в отношениях с рядом стран. "Должен сказать, что у Президента Путина, я это заметил, у моего коллеги и друга, он как будто новое дыхание приобрел. Я уверен, что вопросы, которые существуют у России не только с Беларусью, но, допустим, с Грузией, он полон решимости их решать", - сказал глава государства.

"Понимаете, он готов и будет их решать, не говоря уже о Беларуси. Потому что я бы даже не сказал, что у нас такие больные проблемы. Вопросы возникают - конкуренция, рыночная экономика, экономические проблемы. Что касается политики, у нас нет таких острых проблем", - добавил Александр Лукашенко.-0-