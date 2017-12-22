Лукашенко выступает за партнерские отношения власти и бизнеса

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малый и средний бизнес - это важнейшая составляющая устойчивого развития экономики и существования государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 декабря на встрече с представителями деловых кругов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"К теме развития предпринимательства мы обращались неоднократно. Однако в таком широком формате встречаемся впервые. Среди присутствующих - представители власти, всех сфер бизнеса - от ремесленников до владельцев крупных частных компаний. Объединяет нас всех одно: четкое понимание того, что малый и средний бизнес - это важнейшая составляющая устойчивого развития экономики, а значит, и существования государства", - заявил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что, просматривая утром СМИ и читая обзоры, обнаружил некую обиду со стороны представителей определенных политизированных структур: якобы их не пригласили на встречу. "Что касается жалоб этих господ, должен сказать, что у нас сегодня не политическое совещание и политических кампаний пока нет. Правда, проходят выборы в местные Советы - так это надо идти туда и там, не обижаясь, вести диалог. А сегодня я пригласил сюда людей, которые занимаются делом и участвуют в политике тогда, когда идут политические кампании. Поэтому обижаться не надо, что тут не всех позвали. Всех позвать не могли, а с теми, кто обижается, встретимся на парламентских, президентских выборах, потому что у них больше политики, нежели бизнеса", - заметил глава государства.

В нынешнем году представители государственных органов и предприниматели по поручению Президента провели масштабную работу по улучшению бизнес-климата и стимулированию деловой активности. Как итог, осенью Александр Лукашенко подписал целый пакет документов - декрет и семь указов, призванных дать мощный импульс развитию частного сектора экономики. Кроме того, по словам Президента, принят декрет "О развитии цифровой экономики". Главная цель документа - создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт.

"Вторая цель декрета - инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья - внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области", - заявил Александр Лукашенко.

Более того, с принятием декрета в Беларуси не только будут созданы условия для развития IT-сферы, но и приобретены уникальные конкурентные преимущества для привлечения технологий, капиталов и, главное, умных и талантливых людей со всего мира. "Этот декрет наряду с пакетом принятых решений для бизнеса должен позволить Беларуси стать на путь опережающего развития", - подчеркнул глава государства.

По словам Президента, некоторые "деятели" упрекали власти в том, что в Беларуси деловому человеку невозможно развернуться. Мол, его связали по рукам и ногам. "Собравшиеся здесь - успешные бизнесмены, и ваша работа - прямое доказательство того, что бизнес в Беларуси состоялся, и тот, кто хочет работать, может работать", - обратил внимание белорусский лидер.

Новый этап отношений бизнеса и госорганов начался еще в 2009 году, когда Александром Лукашенко было поручено подготовить предложения о постепенной либерализации экономической деятельности. Они нашли отражение в изданной в 2010 году Директиве о развитии предпринимательства и стимулировании деловой активности. Этот концептуальный документ действует до сих пор. На его основе правительство приняло, изменило или отменило около 200 правовых актов.

"Это большая работа. Получили неплохой результат. В рейтинге деловой активности Беларусь из второй сотни государств переместилась на 38-е место, - отметил глава государства. - Прогресс был очевидным. Но с тех пор прошло 8 лет. Сейчас возникла объективная необходимость делать дальнейшие уже не последовательные, а решительные шаги, чтобы не отстать от тех трендов, которые сегодня предлагают мировая экономика и развитие глобального общества".

В то же время и со стороны бизнеса должна быть честная игра, подчеркнул Президент. "Инициативность, порядочность, прозрачность и максимальная ответственность перед своими работниками и обществом должны стать основой вашей деятельности. Все это предполагает решительный отказ от каких-либо серых схем. Считаю, что уголовные дела, когда на одной скамье подсудимых оказываются чиновники и бизнесмены, бросают тень как на власть, так и на деловое сообщество. Преступная деятельность - это позор, ее надо строго пресекать! Надеюсь, в этом мы единомышленники. Иначе нам с вами просто не по пути", - предупредил Александр Лукашенко.

Задача государства - не чинить препятствий для добросовестных предпринимателей, не сдерживать деловую инициативу, не ограничивать право бизнесменов на разумный риск, заявил Президент. Наоборот, отметил он, крайне важно стимулировать граждан к труду, помогать им найти работу, причем как в государственном, так и в частном секторе.

"Сейчас малый и средний бизнес - это каждый четвертый рубль в валовом внутреннем продукте, треть инвестиций в экономику, каждое третье рабочее место. Это уже немало, но нужно больше. У нас сегодня около полумиллиона трудоспособных граждан вообще не занято в экономике страны", - констатировал Александр Лукашенко.

В этой связи занятость населения является крайне важной задачей, и в стране уже сделали много шагов по решению данной проблемы, обратил внимание Президент. "Создание рабочих мест должно стать основным показателем эффективности работы руководителей государственных органов", - считает белорусский лидер.

О развитии предпринимательства и деловой инициативы

"Ключевым из принятых документов является декрет, в котором речь идет о том, чтобы дать людям возможность развивать свое дело, а не думать о многочисленных бюрократических формальностях. Хочешь заниматься бизнесом - иди и работай! Больше никаких препятствий этому нет. Достаточно подать одно-единственное уведомление в исполком - все! На следующий день можно приступать к работе", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что сведены до минимума и собраны в одном документе все технические требования. Так, количество правил пожарной безопасности сокращено в 11 раз, санитарных требований - в 13 раз, ветеринарных - в 10. Упразднены многие устаревшие административные процедуры. Решается наболевший вопрос с перепрофилированием помещений.

"Новый, сокращенный в несколько раз перечень процедур для бизнеса, если это нужно, будет мной утверждаться лично", - отметил Александр Лукашенко.

По его мнению, давно назрела необходимость перехода на электронный формат осуществления процедур. Особенно это касается земельных и имущественных отношений, вопросов разработки проектной и строительной документации.

Глава государства подчеркнул, что правительству необходимо изучить, как это работает по принятому декрету о цифровой экономике, и, если предприятиям от этого проще, следует распространить опыт на всю страну.

О фискальной системе

Отдельно глава государства остановился на фискальной системе. "Правительство по моему поручению уже в январе сформирует специальную группу и начнет масштабную переработку Налогового кодекса. Он должен быть простым и понятным. Но главное - способным поддерживать экономическую деятельность, а не заставлять субъекты хозяйствования искать лазейки для ухода от финансовых и налоговых обязательств", - отметил Александр Лукашенко.

Президент поручил подготовить проект документа до сентября 2018 года. "Требование одно: сокращения доходов бюджета быть не должно. Сокращайте кодекс, как хотите, но чтобы был прирост налогов в бюджет", - подчеркнул он.

Также глава государства выступил за серьезную переработку нормативно-правовых актов, касающихся бухгалтерского учета. "Их надо упростить. Бухгалтерский учет остался советским, а там черт ногу сломает. Высшего образования, чтобы вести бухгалтерский учет, недостаточно", - сказал Александр Лукашенко.

О контрольно-надзорной деятельности и ответственности бизнеса

Президент отметил, что работой по наведению порядка в сфере контрольно-надзорной деятельности в Беларуси вплотную занялись в 2009 году. "Тогда директора наших крупных предприятий жаловались: не успеет одна проверка уйти, как является следующая, из другой инстанции. Эту практику прекратили, по крайней мере, решения были все приняты, пришли к принципу комплексности проверок. Координировать их стал Комитет государственного контроля. Но, к сожалению, намного лучше от этого не стало, хотя в этом плане продвинулись", - сказал глава государства.

"Теперь уже в рамках плановых проверок контролеры идут на предприятие целой толпой, и каждый требует к себе внимания", - отметил глава государства. Из-за этого работа организации парализуется на два-три месяца. При этом проверяют, по сути, одно и то же, добавил он. "Нередки случаи, когда представители компетентных органов приходят без всяких оснований. Категорически требую это исключить", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства поручил председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову организовать неукоснительное исполнение принятых решений по организации контрольно-надзорной деятельности. "Помните, что грамотная организация системы контроля - важнейший фактор в привлечении инвестора. Необходимо сместить акценты в работе контролирующих органов, нацелив их на профилактику нарушений", - подчеркнул Президент.

Внеплановые проверки должны проводиться только в случае, если есть документально подтвержденная информация о нарушениях. "Не будет результата по так называемой вашей оперативной и прочей информации - пеняйте сами на себя. Выявили нарушения - дайте предписание устранить, если это не уголовные. Но работу предприятия - не останавливать. Пусть сам руководитель берет на себя ответственность и думает, как ему исправлять ваши замечания", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул: "Давно пора искоренить так называемую галочно-палочную систему отчетности, когда во главу угла ставятся суммы штрафов, количество выявленных правонарушений и уголовных дел".

По его словам, это неплохо, когда в бюджет от действий правоохранительных органов, контролеров поступают деньги. "Но почти всегда последствия более ощутимы - мы потом недополучаем в бюджет в два раза больше, чем в результате этих штрафных санкций. Но дело не в этом. Контролеры и правоохранительные органы имеют на столе один документ - законодательный акт. Статья такая, нарушил - отвечай. Жить надо не по понятиям, а по закону", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что штрафы и иные взыскания должны быть соразмерны характеру совершенного проступка и учитывать экономическое положение предприятия. Наказание должно быть адекватным содеянному и предостерегающим от необдуманных действий в последующем.

О налоговом консультировании

В помощь бизнесу издан указ о налоговом консультировании. "Хочу предостеречь налоговые органы: не вздумайте перекладывать свою работу на налоговых консультантов или навязывать бизнесу их услуги. Руководитель предприятия должен сам решать, надо ли ему обращаться к налоговому посреднику", - убежден Александр Лукашенко.

Он констатировал, что документ предусматривает введение профессионального института посредников между предпринимателями и налоговыми органами. Эти лица, помимо консультирования, смогут оказывать услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета.

"За качество своих услуг консультанты отвечают своим имуществом. Проконсультировал не так - раскошеливайся или отдай квартиру. Это было мое требование. Нам не нужны посредники, которые ни за что не отвечают. Не дай бог, завтра пойдет волна из налоговых органов в посредники. Предусмотрено, чтобы этого не произошло", - подчеркнул Президент.

О развитии торговли и услуг на селе и повышении самозанятости граждан

Глава государства выразил озабоченность тем, что малый и средний бизнес сегодня сосредоточился в основном в столице и других более или менее крупных городах. "Если это сфера услуг, то еще понятно. Где больше людей - там и торговля, и прочий сервис, - сказал Президент. - Но если говорить о производстве, то его лучше создавать на периферии, где недорогая рабочая сила, свободная земля, близость к ресурсам. Кроме того, там действует режим преференций, включая льготы по налогам, таможенным пошлинам, послабления при экспортной торговле".

По его мнению, не все однозначно и в непроизводственной сфере. В последние годы наблюдается сокращение магазинов в сельских населенных пунктах. Только с 2012 по 2015 год количество торговых объектов уменьшилось на 10%. Низкая посещаемость объектов бытового обслуживания и общественного питания делает их работу не только нерентабельной, но и неоправданной с экономической точки зрения.

"Мы обязаны серьезнее подумать о сельчанах и о качестве их жизни", - подчеркнул Президент. Тем, кто живет в агрогородках, гарантированы твердые социальные стандарты, но это лишь минимум. Современные люди нуждаются в качественном ремонте домов, в починке бытовой техники, в стрижке, в пошиве одежды, во многом другом. "Малый бизнес способен это сделать. Но должны быть соответствующие условия и доступные цены на услуги в сельской местности", - убежден Александр Лукашенко.

По его словам, в указе о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания предусмотрено все возможное для уменьшения затрат сельских предпринимателей. Нет налога на добавленную стоимость, а это примерно пятая часть цены. Налог на прибыль - всего 6% - втрое ниже общей ставки. Налоги на землю и недвижимость вообще не взимаются.

"Определять конкретные территории с таким льготным режимом будут областные Советы депутатов, то есть, на местах. Тут нужен разумный подход. Чтобы не получилось так: границу Минска или областного центра пересек, а там уже налоговый рай. Не для того приняты столь значительные послабления, - сказал Александр Лукашенко. - Кстати, если в отдаленных районах ими воспользуется иностранный бизнес, например, из приграничных Брянщины, Смоленщины, литовских или украинских регионов, то это только плюс. Важно сохранить село и дать ему новую жизнь".

Президент поинтересовался у участников встречи, что еще, помимо изданного указа, нужно, чтобы предприниматель активнее шел в малые города и сельскую местность. "При этом, может, и не нужно человеку сразу регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, брать на себя серьезные обязательства. Вполне вероятно, что на первых порах достаточно будет поработать просто так, на себя, посмотреть, будут ли пользоваться спросом его услуги. Для этого издан указ о регулировании деятельности физических лиц", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что с учетом запросов населения увеличен перечень видов деятельности, которая не относится к предпринимательской. Для тех, кто этим занимается, достаточно раз в квартал внести небольшую сумму и направить письмо в налоговую.

"Если человек хочет что-то делать, не мешайте ему, а помогите. Если он чего-то не знает, объясните. Только таким отношением мы сможем обеспечить максимальную самозанятость людей", - подчеркнул Президент, обращаясь к контролирующим органам и представителям местной власти.

Главное, не ограничивать инициативу людей. "Хочет человек булочки печь и продавать - пусть занимается, если спрос на выпечку есть", - продолжил глава государства. По его мнению, потребитель сам должен решать, постричься ему в дорогом салоне или в два-три раза дешевле в парикмахерской на дому. Каждый в зависимости от своих доходов определит, какими услугами ему пользоваться.

О развитии агроэкотуризма и ремесленной деятельности

Александр Лукашенко подчеркнул, что дальнейшему развитию экономической деятельности на селе призван способствовать указ о развитии агроэкотуризма. "В 2007 году мы приняли правильное решение, предоставив агроусадьбам особые условия работы и финансирования. Тогда у нас было всего 34 таких объекта. За десять лет их число выросло в 60 раз. Только в Минской области создано почти 650 агроусадеб", - отметил Президент.

По его словам, столь динамичное развитие объясняется спросом на эти виды услуг как у белорусских граждан, так и у иностранцев. Для них созданы максимально комфортные условия краткосрочного пребывания в Беларуси. В результате страна стала заметным игроком на европейской карте агроэкотуризма, получаем за это высокие оценки международных экспертов.

Глава государства обратил внимание, что у молодежи появился стимул не уезжать в город, оставаться в деревне, небольшом городке и продолжать семейное дело, приносящее пусть небольшой, но стабильный доход, благодаря которому можно неплохо жить. Как считает Президент, крайне важно не останавливаться на достигнутом, а развивать данную сферу и дальше.

Популярна в стране и ремесленная деятельность. В прошлом году 23 тыс. человек были заняты в этом секторе. "А еще несколько лет назад таких мастеров было в пять раз меньше, - отметил глава государства. - Для поддержки этого направления уже предприняты очередные шаги. Прежде всего, расширен перечень разрешенных видов ремесленной деятельности. Кроме того, мастеру дано право одновременно работать с двумя или тремя учениками, развивать и передавать свое ремесло".

Самое главное, что у ремесленников появилось больше маневренности для реализации своих изделий. Раньше ими можно было торговать только с прилавков на специальных ярмарках. Теперь разрешено заниматься продажей и в мастерской, и через интернет, и пересылать заказчику по почте.

"Мы спросили у них, что нужно сделать для того, чтобы облегчить деятельность ремесленников, и на основе предложений приняли необходимые решения", - отметил Александр Лукашенко.

О Совете по развитию предпринимательства

"Это единственный совет, который создан при Президенте, других таких советов нет. И это говорит о серьезности отношения к данному вопросу. И он не вчера был создан, а много лет назад, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Саморегулирование бизнеса и минимизация вмешательства должностных лиц государственных органов в его деятельность - вот основа проводимой в стране работы по развитию экономики".

Именно на это направлен указ о Совете по развитию предпринимательства. "Он нацелен на то, чтобы превратить совет в действительно мощную структуру, стоящую на страже интересов бизнеса, - подчеркнул белорусский лидер. - Для этого он наделен соответствующими инструментами".

При этом Александр Лукашенко заметил, что раньше бизнес-структуры жаловались, что чиновники не воспринимают всерьез их предложения. "Теперь этого не будет, - заверил Президент. - Все технические помехи для активной деятельности совета устранили, расширили его полномочия. Отмахнуться от ваших рекомендаций госорганы просто так больше не смогут. Все предложения бизнес-среды отныне становятся обязательными для рассмотрения".

"Действуйте. Если хотите, чтобы вас услышали, займите конструктивную позицию, - напутствовал бизнесменов Александр Лукашенко. - Вести диалог бизнеса и власти необходимо постоянно. Совет по развитию предпринимательства - главная площадка, но не единственная. Актив, представляющий интересы деловых кругов, должен взаимодействовать с местной властью в каждом городе и районе".

О единой формуле при контактах власти с бизнесом

Требование главы государства к должностным лицам всех уровней - от председателя сельского совета до министра - соблюдать не только букву, но и дух принятых решений. "Все в законах не пропишешь, - сказал Александр Лукашенко. - Каждый руководитель, представляющий государственную власть, при осуществлении контактов с бизнесом должен следовать единой формуле. Если закон позволяет помочь - помоги! Если закон не позволяет помочь - не мешай! Если закон требует вмешаться - тогда действуй".

Президент подчеркнул, что все принятые решения в части либерализации условий для ведения бизнеса необходимо реализовать в максимально короткие сроки. "А нам очень важно выработать систему контроля исполнения нормативно-правовых актов", - сказал он. Соответствующие поручения даны руководству Администрации Президента и Комитета госконтроля. "Если нужны какие-то подзаконные акты, их нужно принять. И не надо растягивать на первую половину будущего года. Надо сделать это быстрее", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко привел пример, что в настоящее время правительством ведется большая работа над проектом указа о лицензировании. "Считаю, что это должен быть новый системный документ, комплексно и последовательно решающий все существующие на практике проблемы в сфере лицензирования. Отдайте его для экспертизы в Совет по предпринимательству", - сказал он.

По словам Президента, изданные новые документы заложили основу для пересмотра законодательства во всех сферах, связанных с осуществлением предпринимательства. "Всю работу необходимо полностью завершить в течение 2018 года. Но сначала органы власти должны обеспечить надлежащее информирование людей о новых условиях работы, - поручил белорусский лидер. - И вас прошу подключиться к этой работе. Используйте все доступные способы коммуникации, проводите встречи с людьми, нагружайте СМИ и не забывайте про потенциал интернета. Разъясните каждую букву новых решений".

"Представители бизнеса должны понимать: у нас одна экономика, задачи, которые ставятся правительству, относятся и к вам", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что государство кардинально снизило требования к условиям ведения бизнеса. Однако теперь вся полнота ответственности за состояние дел на предприятиях возлагается на руководителей и собственников.

Александр Лукашенко обратил внимание и на то, что органы власти практически не вмешиваются в ценообразование. "Поэтому, если прибыли для развития хватает, не завышайте, держите нормальные цены, - сказал глава государства. - Имейте в виду, Министерство антимонопольного регулирования и торговли я не отменял, я усилил это министерство. И контролировать, наблюдать за ценообразованием (и Комитет госконтроля), не вмешиваясь в вашу деятельность, оно будет всегда".

Президент также попросил помнить о людях и платить им достойную зарплату, обеспечивать занятость.

"Опирайтесь на эти три простых правила, и вы всегда будете иметь в лице государства надежного партнера и помощника. Это я вам гарантирую", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также рассчитывает, что принятые решения приведут к повышению активности в IT-сфере. "Причем важно, чтобы и капиталы, и люди, и технологии работали для всей страны", - сказал глава государства.

Некоторые международные организации выдвигают условием для дальнейшего финансового сотрудничества введение института уполномоченного по проблемам предпринимательства. "Передайте им, что такой уполномоченный в Беларуси есть - Президент. Это моя обязанность - принять решение и проконтролировать исполнение", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что это не последняя встреча в таком формате. Масштабы задач, которые стоят перед бизнес-сообществом, постоянно будут требовать широкого обсуждения и оперативного реагирования", - отметил белорусский лидер.

О бюджетных средствах

Александр Лукашенко настаивает на рачительном отношении к бюджетным средствам. "Когда вы начинаете, притом, знаете, нечестно, не на основании фактов упрекать власть - не только меня - в целом власть, я на это очень болезненно реагирую. Надо, чтобы было все честно, - сказал глава государства. - Все должно быть честно и порядочно. Может, где-то мы можем допустить ошибку. Но я вам гарантирую, что ни копейки я себе в карман не положил. Я не позволю разворовывать бюджет".

Президент в связи с этим отметил, что, как правило, именно представители сферы бизнеса стремятся что-то сделать подешевле или получить больший доступ к бюджетным средствам. "Правда, в последнее время, вот и вчера разбирательства были, больше сталкиваюсь с тем, что не бизнесмены-частники просят поддержки из бюджета - финансовой и так далее, а наши, как их называют, красные директора", - заметил он.

"Но мы с ними быстро разберемся, притом до конца года с некоторыми. А то они вместо того, чтобы на рынке искать ниши и реализовывать продукцию, ногой дверь в кабинет открывают к любому вице-премьеру, премьеру, а те мне предложения шлют: давайте $100 млн дадим, этому 50 млн в оборотку, этому - чтобы погасить кредиты, которые он брал на модернизацию производства. И пошло-поехало, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Этого быть не должно. Бюджетные деньги вы знаете, куда используются. У нас не такие богатые учителя и врачи, если на то пошло. Да и чиновники, которых вы костыляете, далеко от вас стоят по заработной плате".

Глава государства во время встречи также коснулся разговоров вокруг того, что во время подготовки проекта бюджета на 2018 год было принято решение дополнительно часть средств направить в резервный фонд Президента. "Принимая новый бюджет, "лямант" подняли бизнесмены от политики, - сказал Александр Лукашенко. - Те расходы, что были запланированы в бюджете, я еще на 10% сократил, перечислив эти средства в резервный фонд Президента, который в бюджете будет - не у меня в кармане - и будет использоваться по предложениям правительства и парламента".

"Там некоторые говорят: Президент создал большой резервный фонд, наверное, выборы досрочные будут. Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и прочих причин", - подчеркнул белорусский лидер.

О слухах

"Меня часто упрекают, что Лукашенко боится частника, новых рыночных отношений, "гэта пагражае яго ўладзе". Мое убеждение: если бы в Беларуси все было частным, я бы был вечным Президентом. Потому что я могу частнику обеспечить то, что ему нужно: безопасность, спокойствие, отсутствие всяких поборов и взяток. Если бы было частное, мне меньше работы бы было", - отметил Александр Лукашенко.

"Поэтому тот, кто говорит, что я там "спужаўся" новых собственников - глупость полная", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что активно вовлечен во все процессы, которые происходят в государстве. "Сейчас я больше всего занимаюсь или модернизацией госсобственности предприятий, или вчера полдня правительство меня убеждало, что надо дать миллионы на поддержку государственным предприятиям. Я не говорю, что их не надо поддерживать, - мы же собственники. Но частники у меня этого не просят", - заявил он.

Об итогах встречи

Во время встречи с главой государства были подробно обсуждены новации, которые принесли для сферы предпринимательства недавно принятые документы по либерализации условий ведения бизнеса. В частности, участники мероприятия в своих выступлениях поднимали вопросы значения этих документов, влияния административных процедур на конкурентоспособность компаний и страны в целом, правовых мер по развитию цифровой экономики. Кроме того, в центре внимания была тематика развития экспорта услуг, производства в малых городах и сельской местности, агроэкотуризма и сферы общественного питания.

Александр Лукашенко по итогам обсуждения дополнительно дал ряд конкретных поручений по облегчению условий деятельности частных компаний в различных отраслях экономики. Соответствующие поручения, в частности, касаются сфер лицензирования, стандартизации, развития сферы международных автоперевозок.

"Мы провели хороший разговор. Главное, я заметил, что пока в дополнение к вещам концептуального характера, которые касаются всех, особых замечаний и дополнений не последовало, - отметил Президент. - Самое главное, я думаю, и правительство, и политический штаб Президента услышали, что надо пройтись еще и по государственным стандартам, еще где-то, по отраслям. Поэтому подумайте в Администрации и в правительстве, как организовать эту работу".-0-