Лукашенко: взаимодействие в СНГ надо синхронизировать с интеграцией в Большой Евразии

28 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Взаимодействие в формате СНГ должно быть синхронизировано с интеграционными процессами в Большой Евразии, особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества. С таким предложением на саммите СНГ выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Следует определить направления для сопряжения возможностей наших стран с крупными международными проектами, в первую очередь с экономическим поясом Шелкового пути. Беларусь уже участвует в нем, развивая Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко уверен, что стабильным отношениям между государствами СНГ будет также способствовать широкий диалог Содружества с Евразийским экономическим союзом.
Глава государства предложил поручить исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву и председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну активизировать подготовку к подписанию обновленного меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполкомом СНГ. "Этот документ позволит нашим партнерам по Содружеству оперативно и в полном объеме получать информацию о развитии евразийской интеграции, объективно оценивать перспективы наращивания сотрудничества по приоритетным направлениям", - сказал Президент Беларуси.-0-
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