Лукашенко: взаимодействие в СНГ надо синхронизировать с интеграцией в Большой Евразии

28 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Взаимодействие в формате СНГ должно быть синхронизировано с интеграционными процессами в Большой Евразии, особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества. С таким предложением на саммите СНГ выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следует определить направления для сопряжения возможностей наших стран с крупными международными проектами, в первую очередь с экономическим поясом Шелкового пути. Беларусь уже участвует в нем, развивая Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко уверен, что стабильным отношениям между государствами СНГ будет также способствовать широкий диалог Содружества с Евразийским экономическим союзом.

Глава государства предложил поручить исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву и председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну активизировать подготовку к подписанию обновленного меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполкомом СНГ. "Этот документ позволит нашим партнерам по Содружеству оперативно и в полном объеме получать информацию о развитии евразийской интеграции, объективно оценивать перспективы наращивания сотрудничества по приоритетным направлениям", - сказал Президент Беларуси.-0-

Лукашенко призывает СНГ к единству в условиях разрушения сложившейся системы международной торговли Глава государства подчеркнул, что неизменным приоритетом членства Беларуси в СНГ остается укрепление экономического сотрудничества. При это он отметил, что мировые рыночные отношения все больше теряют признаки цивилизованного взаимодействия между странами.

Лукашенко на полях саммита СНГ провел двусторонние встречи В частности, в объективы камер попала встреча с Президентом Молдовы Игорем Додоном.