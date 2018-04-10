Лукашенко: задача нового закона о СМИ - защитить людей от деструктивной информации

10 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Задача нового закона о средствах массовой информации - защитить людей от деструктивной информации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о задачах, которые сегодня стоят перед средствами массовой информации, глава государства отметил, что часть из них отражена в новом законе о СМИ. В частности, речь идет о развитии отечественного контента на телевидении. При этом сам закон, подчеркнул Александр Лукашенко, призван "защитить наших людей от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации".

По словам Президента, сегодня все более востребованной становится качественная журналистика с авторской позицией, достоверными фактами, глубокой аналитикой. "Пробудить интерес, удержать читателей, зрителей - это ваша задача. Грамотно расставьте приоритеты и подумайте о тематическом, жанровом разнообразии телеканалов, газет, чтобы привлечь людей разных возрастов и настроений", - ориентирует СМИ глава государства.

По его мнению, достать молодежь из телефонов и компьютеров и заставить читать газету уже вряд ли получится. "Но в таком случаем в интернете мы должны предложить им нечто интересное, правильное и объективное", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что одобрил, чтобы в парламенте обсуждался вопрос изменений в закон о средствах массой информации с участием представителей СМИ. "Вы должны для себя сделать этот закон. Когда он ко мне поступит, я хочу, чтобы вы были довольны этим законом. А если и они, которые мне задают этот вопрос, - это для меня счастье. Неважно, что они за меня не голосовали, но я Президент всего белорусского народа, и я готов учитывать все интересы", - сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что предполагаемые изменения необходимо обсуждать. "Но главное, чтобы все работали в равных условиях, чтобы конкурировали. Кто-то из вас выходит на экран и говорит открыто, честно. Все видят, кому-то нравится, кому-то нет… А почему кто-то прячется за какую-то закорючку. Почему он в интернете откровенно где-то не напишет и не поставит свою подпись. Чего ты боишься?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

Президент призвал всех открыто высказывать свою позицию и обсуждать проект изменений в закон. Но наряду с этим будет сохраняться контроль за тем, чтобы не распространялась информация террористического плана и призывы или популяризация других негативных процессов.-0-